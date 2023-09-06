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По всій Україні триває повітряна тривога. У Києві працює ППО

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Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

У Києві працюють сили ППО, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети», – написав він у телеграмі.

Також повідомляється про роботу ППО на Київщині.

Близько 4:40 в Україні почали оголошувати про повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всі регіони.

ОНОВЛЕННЯ! О 6:36 практично у всіх областях оголошено відбій.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку.

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