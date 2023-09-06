По всій Україні триває повітряна тривога. У Києві працює ППО

У Києві працюють сили ППО, повідомив мер міста Віталій Кличко.



«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети», – написав він у телеграмі.

Також повідомляється про роботу ППО на Київщині.

Близько 4:40 в Україні почали оголошувати про повітряну тривогу, яка згодом поширилася на всі регіони.

ОНОВЛЕННЯ! О 6:36 практично у всіх областях оголошено відбій.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку.