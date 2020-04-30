Ціни на нафту різко зросли в другій половині дня 29 квітня і на початку торгів 30 квітня. Фахівці бачать ознаки того, що надлишок сирої нафти в США зростає не так швидко, як очікувалося, а попит на бензин, попри пов’язані з пандемією COVID-19 обмеження, починає зростати.

Станом на 9:20 за Києвом котирування американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися до 16,68 долара за барель. Ціна Brent підскочила до 25,53 долара за барель.

Минулого тижня ціна WTI на короткий час падала навіть до від’ємних значень, барель Brent коштував менш як 20 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив раніше, що його адміністрація незабаром опублікує план допомоги нафтовим компаніям країни, який, за словами міністра фінансів Стівена Мнучина, може включати в себе додавання мільйонів барелів нафти до національних резервів.