Верховна Рада утворила ТСК щодо розслідування фактів, які сприяли окупації Криму

Верховна Рада утворила у вівторок тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. За відповідний проєкт постанови проголосували 206 народних депутатів.
Постановою визначено, що основними завданнями ТСК є перевірка відомостей щодо фактів та осіб, які призвели до тимчасової окупації Криму, ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли анексії півострова. Серед завдань ТСК також ініціювання питання про притягнення винних у тимчасовій окупації до відповідальності, передбаченої законодавством України.
Головою ТСК обрано народного депутата Ігора Копитіна (фракція «Слуга народу»), заступником – Григорія Немирю (фракція «Батьківщина»).
До складу тимчасової слідчої комісії обрано таких народних депутатів: Єлізавету Богуцьку, Андрія Задорожнього, Юрія Здебського, Євгенію Кравчук, Людмилу Марченко, Валерія Стернійчука, Сергія Швеця (всі з фракції «Слуга народу»), Олега Волошина (фракція «ОПЗЖ»).
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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