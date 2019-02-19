Слідом за Світоліною: Цуренко вийшла до третього кола турніру в Дубаї

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола турніру Dubai Duty Free Tennis Championships, перемігши китаянку Чжу Лінь.

Цуренко виграла перший сет (6:4), але в другій партії поступилася на тай-брейку (6:7). У вирішальному сеті українка довела свою перевагу – 6:3.

Раніше 19 лютого вихід до третього кола оформила перша ракетка України Еліна Світоліна.

У наступному колі Світоліна зіграє з іспанкою Гарбінє Мугурусою, а Цуренко – з екс-першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп.