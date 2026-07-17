Уряд призначив Цуцкірідзе т.в.о. голови Нацполіції

Кабмін призначив Максима Цуцкірідзе тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Про це він повідомив у телеграмі.

До цього він обіймав посаду першого заступника голови Нацполіції.

Максим Цуцкірідзе замінив Івана Вигівського, якого напередодні Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ.

З жовтня 2011 року Цуцкірідзе на різних посадах працював у структурі МВС, а з 2019 року – заступником голови Нацполіції.

Як повідомляв проєкт «Схеми», Максим Цуцкірідзе є земляком заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова. Обоє вони родом з невеличкого містечка Новоукраїнка. За даними журналістів, вони товаришують. Як приклад їхньої дружби – святкування дня народження Татарова у вересні 2021 року в елітному ресторанному комплексі в Конча-Заспі, яке зафільмував журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Цуцкірідзе тоді особисто зустрічав та проводжав гостей.

Під час Євромайдану Цуцкірідзе очолював один із відділів Головного слідчого управління, тобто був підлеглим Татарова, який тоді працював заступником керівника ГСУ в міністерстві за часів Віталія Захарченка. Але після Революції, на відміну від Олега Татарова, якого звільнили з МВС, Максим Цуцкірідзе залишився в органах внутрішніх справ.



