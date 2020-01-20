Загибель охоронця у будівлі ЦВК: розслідування почали за статтею про самогубство

У Державному бюро розслідувань повідомили, що розслідують обставини загибелі працівника Управління держохорони у приміщенні Центральної виборчої комісії у Києві.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують можливе самогубство скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщенні Центральної виборчої комісії (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме з пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням взяла на себе військова прокуратура.

Наразі тривають слідчі дії.