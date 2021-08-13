ЦВК відмовила у проведенні всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

Центральна виборча комісія припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, повідомляє пресслужба секретаріату ЦВК.

У відомстві вказують, що раніше були зареєстровані 5 ініціативних груп, які планували організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум низки питань.

Пропонувалося винести такі запитання «Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?», «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?», «Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?», «Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?», «Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?».

ЦВК встановила термін збору підписів виборців під цими ініціативами – 90 днів – з 15 травня до 12 серпня.

«Станом на вказаний час до комісії відповідні документи не надійшли», – йдеться у повідомленні. Відтак, мовиться в рішенні, ЦВК «припинила такі ініціативи».

14 травня Центральна виборча комісія зареєструвала 5 ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Вони були утворені на відповідних зборах громадян в селищі міського типу Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.

25 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить питань, з приводу яких зараз необхідно проводити референдум.