Вибух автоцистерни у Києві: одна людина загинула, ще одна травмована

У столичній поліції 9 липня повідомили про вибух автоцистерни під час проведення зварювальних робіт на одному зі столичних підприємств на лівому березі Києва, в результаті якого загинув 52-річний чоловік, родом з Херсонщини, а його 33-річний колега з травмами госпіталізований.

«Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній...Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, після перевірки буде надана правова кваліфікація події.