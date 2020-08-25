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25 серпня 2020, Київ 12:36
Новини | Міжнародні

Екоактивістка Тунберґ вирішила поновити навчання в школі

Екоактивістка Ґрета Тунберґ

17-річна шведська екологічна активістка Ґрета Тунберґ вирішила повернутися до школи після річної перерви.

«Моя академічна відпустка закінчився, так чудово знову повернутися до школи!» –написала Тунберґ у твітері.

Про те, що школярка зробить перерву в навчанні, стало відомо в червні 2019 року. Екоактівістка вирішила перервати навчання заради своєї громадської діяльності.

Ґрета Тунберґ здобула популярність у 2018 році, коли стала проводити страйки поблизу будівлі парламенту Швеції. Вона заявила, що не ходитиме до школи по п’ятницях, поки влада не почне дотримуватися умов угоди щодо клімату.

У 2019 році аналогічні страйки молоді поширилися по всьому світу, а Тунберґ виступила на кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку. У грудні 2019 року журнал Time назвав екоактівістку людиною року.

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