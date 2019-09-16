Туніс: професор, політичний «новачок» переміг у першому турі президентських виборів

Професор конституційного права, політичний «новачок» Каіс Саїд за підсумками першого туру недільних позачергових виборів президента Тунісу набрав більш ніж чверть голосів виборців, повідомив 16 вересня виборчий орган цієї країни на півночі Африки.

Згідно з повідомленням, у Каіса Саїда – 19% голосів виборців, тоді як у його суперника – медіамагната Набіла Каруї, від минулого місяця ув’язненого за відмивання грошей та ухилення від сплати податків, – 14,9%. Третя позиція у кандидата-ісламіста Абдельфаттаха Муру – 13% голосів.

Одними з ключових у виборчій кампанії кандидати обрали теми корупції, безробіття та боротьби з ісламським екстремізмом.

Другий тур виборів президента Тунісу має відбутися 13 жовтня.

Вибори в Тунісі були призначені після смерті в липні у віці 92 років президента Аль-Баджі Гаїда ас-Себсі. Учора, 15 вересня, у віці 83 років померла його вдова.

У 2011 році в Тунісі почалися протести за зміну влади, що отримали назву «Арабської весни», яка згодом спричинила заворушення у Єгипті, Ємені, Бахрейні, Лівії та Сирії.