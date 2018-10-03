Турчинов розповів, скільки одиниць озброєння виготовили українські підприємства у 2018 році

Українські підприємства виробили та модернізували понад дві тисячі одиниць озброєння та військової техніки відповідно до державного замовлення, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов.

Під час візиту до Харківської області він передав модернізовані танки «Т-80» та «Т-64БВ», «БТР-4» нового покоління, а також військову вантажну техніку на потреби української армії.

Турчинов зазначив, що для виготовлення цієї техніки «було задіяно чотири потужні харківські підприємства – Харківський бронетанковий завод імені Малишева, Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова, Балаклійський ремонтний завод та Харківський завод спеціальних машин».