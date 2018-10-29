У Туреччині відкрили найбільший аеропорт Європи

У турецькому Стамбулі відкрили найбільший аеропорт Європи.

Очікується, що летовище зможе обслуговувати 90 мільйонів пасажирів щорічно. До 2028 року цю цифру планують збільшити до 200 мільйонів, що майже удвічі переважає кількість пасажирів, які здатен зараз прийняти найбільший у світі міжнародний аеропорт Гартфілд-Джексон в американському місті Атланта, штат Джорджія.

Аеропорт Стамбула розташований за 50 кілометрів від центра міста, він зможе почати приймати рейси на повну потужність на початку 2019 року.

Місцеві ЗМІ оцінюють вартість проекту, проти якого виступали місцеві жителі та захисники навколишнього середовища, у близько 12 мільярдів доларів.