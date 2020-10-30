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31 жовтня 2020, Київ 00:06
Новини | Міжнародні

У Туреччині і на грецькому острові вдарив сильний землетрус, принаймні 19 загиблих

Один зі зруйнованих будинків в Ізмірі, 30 жовтня 2020 року

Місто Ізмір на заході Туреччини і розташований неподалік грецький острів Самос в Егейському морі вразив сильний землетрус, унаслідок якого наразі повідомляють про 19 загиблих і понад 700 поранених чи травмованих.

Під час рятувальних робіт, Ізмір, 30 жовтня 2020 року
Під час рятувальних робіт, Ізмір, 30 жовтня 2020 року

Магнітуда землетрусу, за оцінкою Геологічної служби США, що є одним із провідних у світі сейсмологічних моніторів, склала 7,0. Турецькі сейсмологи оцінили її як 6,6, грецькі як 6,7.

Під час рятувальних робіт, Ізмір, 30 жовтня 2020 року
Під час рятувальних робіт, Ізмір, 30 жовтня 2020 року

Додаткові руйнування після самого землетрусу спричинили на узбережжі високі припливні хвилі, що виникли внаслідок землетрусу на кшталт цунамі і затопили значні території.

Під час рятувальних робіт, Ізмір, 30 жовтня 2020 року
Під час рятувальних робіт, Ізмір, 30 жовтня 2020 року

У майже 3-мільйонному Ізмірі, третьому найбільшому місті Туреччини, повідомляють на цей час про 17 загиблих, із яких одна людина втонула, і 709 поранених чи травмованих. Там кажуть про 4 повністю зруйновані будинки і понад 10 значною мірою зруйнованих, іще багато будівель тією чи іншою мірою пошкоджені.

Один із частково зруйнованих будинків в Ізмірі, 30 жовтня 2020 року
Один із частково зруйнованих будинків в Ізмірі, 30 жовтня 2020 року

На острові Самос із його 45-тисячним населенням повідомляють про двох загиблих підлітків, яких завалила зруйнована стіна, і принаймні про 19 травмованих.

І Туреччина, і Греція розташовані на лініях тектонічних зсувів, і землетруси в них стаються часто. Зокрема, в січні 2020 року понад 30 людей загинули і понад 1600 були травмовані внаслідок землетрусу на сході Туреччини, в провінції Елазиг. У липні 2019 року через землетрус залишилися без електроенергії значні частини столиці Греції Атен. Одним із найбільш смертоносних був останнім часом землетрус 1999 року, який вразив турецьке місто Ізміт неподалік Стамбулу – тоді загинули близько 17 тисяч людей.

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