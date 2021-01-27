Туреччина затримала 12 імовірних бойовиків «Ісламської держави», серед яких 5 росіян – міноборони

Міністерство оборони Туреччини повідомило про затримання п’ятьох росіян, чотирьох громадян Узбекистану та трьох громадян Киргизстану, які імовірно були бойовиками угруповання «Ісламська держава». Затримані намагалися проникнути на територію Туреччини із Сирії.

За повідомленням, одного із затриманих розшукує Інтерпол. Оборонне відомство не уточнило його громадянство. Затримання відбулося ще 31 грудня 2020 року, але раніше інформація про це не публікувалася.

У 2017 році американська консалтингова група Soufan Center опублікувала дослідження, згідно з яким Росія стала першою країною за кількістю громадян, які долучилися до угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку. За даними експертів, на той момент на стороні джигадистів воювали майже 3,5 тисячі росіян. На другому місці за чисельністю – Саудівська Аравія, за нею йде Йорданія.