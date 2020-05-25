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25 травня 2020, Київ 08:40
Новини | Міжнародні

Турецька державна телекомпанія запускає російський канал

Запуск російського каналу пов’язують із бажанням Туреччини інформаційно охопити свою етнічну спільноту в Росії і Центральній Азії

Турецька державна телекомпанія TRT 24 травня запустила нову російську цифрову платформу – TRT Russian. Телекомпанія повідомила, що ресур фокусуватися на «наданні збалансованих новин з регіональних і глобальних питань».

TRT зазначає, що нова платформа і її соціальні медіаканали відіграватимуть «ключову роль в боротьбі з дезінформацією і маніпуляціями».

TRT вже транслює програми англійською, арабською і німецькою мовами.

Туреччина і Росія підтримують протилежні сторони в конфліктах у Сирії та Лівії, але також намагаються усунути свої розбіжності шляхом розширення політичних і економічних зв’язків.

У запуску нової цифрової платформи Туреччина також, ймовірно, зацікавлена, щоб інформаційно охопити свою етнічну спільноту в Росії і Центральній Азії.

За даними Міністерства туризму Туреччини, торік в країну найбільше серед туристів в’їхало росіян – сім мільйонів.

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