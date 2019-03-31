У Туреччині відбуваються місцеві вибори, партія Ердогана може програти у великих містах

У Туреччині 31 березня відбуваються місцеві вибори. Опитування, проведені до голосування, свідчать, що владна Партія справедливості та розвитку може програти в Анкарі, Стамбулі та інших великих містах.

Нинішні муніципальні вибори є першими відтоді, коли в 2017 році президент Реджеп Тайїп Ердоган унаслідок конституційної реформи отримав широкі повноваження.

Вибори назвуть 1 тисячу 389 мерів та тисячі депутатів місцевих рад.

Ердоган та його Партія справедливості та розвитку незмінно вигравали кожні вибори з 2002 року, але нинішня кампанія, на відміну від попередніх, відбувалася за умов рецесії, зростання безробіття та зростання інфляції.