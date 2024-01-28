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Туреччина: у Стамбулі стався напад на католицький храм – загинула людина

Напад стався у церкві Санта-Марія в районі Сарієр-Бююкдері. Нападники втекли, їх розшукують. Фото ілюстративне
Напад стався у церкві Санта-Марія в районі Сарієр-Бююкдері. Нападники втекли, їх розшукують. Фото ілюстративне

У Стамбулі в неділю двоє невідомих у масках, за повідомленнями, здійснили збройний напад у католицькій церкві під час богослужіння. Одна людина загинула.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, напад стався у церкві Санта-Марія в районі Сарієр-Бююкдері. Не уточнюється, яка зброя була у нападників. Немає також подробиць про особу загиблого. За низкою повідомлень, більшість парафіян храму є італійцями, які живуть у Стамбулі.

Нападники втекли, їх розшукують. Поки незрозуміло, чи мав напад терористичний мотив.

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