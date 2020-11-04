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04 листопада 2020, Київ 21:55
Новини | Міжнародні

Влада Туреччини оштрафувала популярні соцмережі на десятки мільйонів лір

Влада Туреччини оштрафувала на суму по 10 мільйонів лір (близько одного мільйона євро) платформи Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та інші популярні сервіси через те, що вони в обумовлений термін не назвали ім’я свого місцевого представника.

Улітку 2020 року турецький парламент ухвалив закон про посилення контролю над соцмережами. Згідно з документом, якщо аудиторія сервісу в Туреччині становить понад один мільйон користувачів на день, він має відкрити філію, очолювати яку повинна людина з турецьким громадянством. Невиконання вимог загрожує штрафами і зменшенням пропускної спроможності інтернету на 90 відсотків.

Компанія Facebook раніше заявила, що не виконуватиме рішення Анкари.

З критикою закону раніше виступали правозахисники. Зокрема, організація «Репортери без кордонів» заявляла, що документ є відповіддю президента Туреччини Реджепа Ердогана на критику в інтернеті.

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