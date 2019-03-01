Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Березень 2019, Київ 00:13
Новини | Міжнародні

Туреччина заявляє, що продовжує переговори зі США про Patriot – попри купівлю С-400 в Росії

Влада Туреччини твердить, що прагне купити російські С-400 *на фото), оскільки не може домовитися про купівлю американських Patriot

Дивитись коментарі

Туреччина заявила, що веде переговори з США про придбання зенітних систем Patriot. Міністр закордонних справ Мевлут Чавушоглу 1 березня повідомив агентству «Анадолу», що США запропонували продати системи Patriot, «делегації продовжують переговори».

Ці коментарі оприлюднені після суперечок між Вашингтоном і Анкарою щодо придбання Туреччиною зенітних систем С-400 у Росії. Вашингтон заявляв, що може відкликати пропозицію продати системи Patriot, якщо Анкара продовжить закуповувати російські аналоги. Також у США наголошують, що С-400 не сумісні з оборонними системами НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у лютому, що придбання С-400 продовжиться і що перші одиниці будуть поставлені Росією восени.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG