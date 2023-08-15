У Туреччині затримали жінку, підозрювану в причетності до вбивства російського посла в 2016 році – ЗМІ

Турецькі спецслужби затримали жінку, підозрювану в справі про вбивство 2016 року російського посла в Анкарі Андрія Карлова. 15 серпня турецькі ЗМІ показали відео, на якому поліція затримує в Стамбулі жінку, ім’я якої не розголошується.

За даними ЗМІ, під варту відправили знайому колишнього поліцейського Мевлюта Алтинташа, який застрелив Карлова і сам був убитий на місці злочину.

У 2021 році в Туреччині 13 осіб отримали терміни ув’язнення, у тому числі п’ять довічних, за участь у підготовці вбивства.

Голову російської дипмісії в Туреччині Андрія Карлова вбили в Анкарі в грудні 2016 року під час виступу на відкритті виставки «Росія очима турків».

За версією слідства, 22-річний Мевлют Алтинташ кілька разів вистрілив у Карлова з вигуками: «Аллах Акбар! Не забувайте Алеппо!». За кілька хвилин Алтинташа застрелили співробітники сил безпеки.