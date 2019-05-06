У Туреччині скасували результати виборів мера Стамбула, де переміг опозиціонер

Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати виборів мера Стамбула і провести повторне голосування.

У середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії Екрема Імамоглу. Владна Партія справедливості і розвитку президента Реджепа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни. Прихильники Ердогана вказали на фальсифікації та вимагали скасувати результати голосування.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня. У них взяли участь близько 57 мільйонів громадян. На виборах мера Стамбула Екрем Імамоглу на кілька тисяч голосів обійшов кандидата від владної партії Біналі Йилдирима. У столиці Туреччини Анкарі кандидат від опозиції Мансур Яваш набрав понад 50% голосів. За представника Партії справедливості і розвитку Мехмета Озхасекі проголосували трохи більш як 47% виборців.