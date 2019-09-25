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25 Вересень 2019, Київ 10:12
Новини | Міжнародні

Вибух на півдні Туреччини: п’ятеро людей поранені

Озброєні поліцейські оточили район, де стався вибух (фото архівне)

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П’ятеро людей поранені 25 вересня в турецькій провінції Адана внаслідок вибуху бомби, закладеної на узбіччі дороги, повідомляють турецькі державні ЗМІ.

Губернатор провінції Махмут Деміртас повідомив агенції Anadolu, що вибух, в якому підірвався поліцейський автобус, був спричинений або «імпровізованим вибуховим пристроєм, або іншим типом бомби».

За словами Деміртаса, один із поранених – поліцейський, проте ніхто з поранених серйозно не постраждав.

Озброєні поліцейські оточили район, де стався вибух.

CNN Turk показав відео, на якому видно сильно пошкоджений автобус й інші пошкоджені транспортні засоби.

Наразі невідомо, хто може стояти за нападом.

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