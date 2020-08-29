У Туреччині адвокатка померла після 238 днів голодування

Турецька адвокатка Ебру Тімтік померла на 43-му році життя у лікарні в Стамбулі після 238 днів голодування. Вона вимагала справедливого судового розгляду для себе і своїх колег, засуджених у справі про тероризм, повідомляє Associated Press з посиланням на Асоціацію прогресивних юристів, до складу якого входила адвокатка.

Тімтік спеціалізувалася на правозахисних справах. Вона і 17 її колег були звинувачені у зв’язках з ліворадикальної організацією «Революційна народно-визвольна партія-фронт». Організація визнана терористичною у Туреччині, США і Євросоюзі. У березні 2019 року вона була засуджена до 13 з половиною років позбавлення волі, зараз її справу розглядає апеляційний суд.

Тімтік оголосила голодування у лютому разом зі своїм колегою Айтаче Унсалом, він зараз перебуває у критичному стані. У липні суд відмовився звільнити їх, незважаючи на медичний висновок про те, що вони більше не можуть перебувати в ув’язненні.

Понад 1500 адвокатів у Туреччині зазнали переслідувань, 605 були заарештовані і 441 – засуджено до тюремних термінів за звинуваченням у приналежності до терористичної організації чи поширенні так званої терористичної пропаганди, повідомляє Міжнародне французьке радіо з посиланням на представницю правозахисної організації для адвокатів Lawyers for Lawyers Ірму ван ден Берг. За її словами, ситуація різко погіршилася після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині у липні 2016 року.