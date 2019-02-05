Туркменським авіалініям заборонили літати в ЄС

Європейське агентство авіаційної безпеки 4 лютого заборонило польоти літаків авіакомпанії «Туркменські авіалінії» (Türkmenhowayollary) в країни ЄС і транзитні перельоти над територією Євросоюзу, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода з посиланням на МЗС Великої Британії.

Туркменська сторона повинна підтвердити дотримання міжнародних стандартів безпеки. Які саме стандарти порушила авіакомпанія, не уточнюється.

У зв’язку із забороною на польоти вже скасували рейси з Амрітсара в Бірмінгем і Хітроу, з Нью-Делі в Хітроу транзитом через Ашгабат.

За даними видання Independent, у зв’язку із забороною могли постраждати до п’яти тисяч осіб, що перебувають в Індії і купили квитки туркменської авіакомпанії. Крім того, як пише Independent, скасували рейси Ашгабат-Франкфурт і Ашгабат-Париж.

МЗС Великої Британії рекомендує постраждалим звернутися в офіс «Туркменських авіаліній».