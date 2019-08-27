У Туркменистані людей затримують за утворення черг до банкоматів

Поліція в регіоні Лебап на сході Туркменистану затримувала людей, які стоять у довгих чергах до банкоматів, намагаючись зняти готівку. Як повідомляють регіональні кореспонденти туркменської служби Радіо Свобода, затриманих звільнили після надання рекомендацій не утворювати черг.

19 серпня президент країни Гурбангули Бердимухамедов публічно критикував людей, які стоять у таких чергах, і дорікав голові Центрального банку Мердану Аннадурдиєву за те «слабкий контроль за операціями в банкоматах».

Усі зарплати, пенсії та стипендії в Туркменистані можна отримати лише за допомогою банківських карток. Громадянам Туркменістану дозволяється знімати не більш як 200 манатів (це приблизно 57 доларів) на день за допомогою своїх карт. Їм часто доводиться проводити ночі в довгих чергах, щоб отримати готівку, оскільки банкноти в бакноматах часто закінчуються.

Деякі жителі регіону Лебап використовують посередників із чорного ринку, щоб допомогти їм отримати гроші в столиці країни Ашгабаті, де банкомати зазвичай краще укомплектовані грошима. Посередники надають послугу за 10% від суми.

Доходи Туркменистану нині падають як через невдалі енергетичні угоди, так і через низькі світові ціни на природний газ, головний експортний товар центральноазійської країни.