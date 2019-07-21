Уряд Туркменистану поширив вітання від імені президента країни на тлі повідомлень про його смерть

Уряд Туркменистану 21 липня поширив привітання з днем медпрацівника від імені президента країни Гурбангули Бердимухамедова на тлі повідомлень у деяких ЗМІ про його смерть.

Крім того, на сайті 21 липня з’явилося повідомлення про те, що Бердимухамедов підписав розпорядження про відправлення до Афганістану нової партії гуманітарної допомоги.

Офіційно інформацію про смерть президента влада Туркменистану не спростовувала.

Проте російським ЗМІ в посольстві Туркменистану в Росії заперечили чутки про смерть Бердимухамедова і назвали відповідну інформацію фейком.

Раніше в низці ЗМІ та інтернет-виданнях з’явилася інформація нібито про смерть туркменського лідера.

62-річний Гурбангули Бердимухамедов керує багатою газом колишньою радянською республікою з моменту смерті його авторитарного попередника Сапармурата Ніязова, який помер у грудні 2006 року. Критики уряду і правозахисні організації стверджують, що він придушив інакомислення і зробив кілька обмежувальних змін після приходу до влади.