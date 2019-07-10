Туркменських чиновників зобов’язали відпочити на курорті під загрозою звільнення

Туркменських чиновників у регіоні на півночі країни зобов’язали відпочити на каспійському курорті Аваза під загрозою звільнення. Їх зобов’язали купити путівки ціною в три середніх зарплати чиновника.

«Нам кажуть, що всіх, хто не поїде, стовідсотково звільнять», – повідомив туркменській редакції Радіо Свобода на умовах анонімності держслужбовець у Дашогузі. Він попросив не публікувати своє ім’я через побоювання за власну безпеку.

Авазу будували в період від 2007 по 2017 рік. Вона була частиною амбітного плану авторитарного президента Гурбангули Бердимухамедова зі створення в Туркменистані туристичної інфраструктури світового класу. На проєкт витратили кілька мільярдів доларів, але курорт пустує. Для громадян країни він залишається занадто дорогим, іноземцям практично неможливо отримати візу в Туркменистан.

За даними працівників держструктур, їм необхідно придбати путівки тривалістю до 10 днів. Їхня вартість у середньому становить 740 доларів на людину без обідів, вечерь і проїзду. Органи місцевої влади у Дашогузькій області, чиновники якої поскаржилися на примусовий відпочинок, не відповіли на запит Радіо Свобода про коментарі в зв’язку з заявами держслужбовців.