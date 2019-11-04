У Туркменистані шукають геїв серед медиків після зникнення лікаря, який розповів про свою гомосексуальність

Після історії туркменського лікаря-кардіолога, який розповів про свою гомосексуальність і після цього зник та, можливо, заарештований, Міністерство з охорони здоров’я Туркменистану намагається виявити осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації серед медпрацівників. Про це повідомляє видання «Хроніка Туркменистану».

Туркменська служба Радіо Свобода пише, що у всіх районних управліннях охорони здоров’я пройшли збори, темою яких став «лікар, який зганьбив професію своєю аморальною поведінкою». З Ашгабату надійшло розпорядження виявити серед лікарів геїв і лесбіянок. Протягом двох тижнів всі медпрацівники – починаючи від санітарок і закінчуючи лікарями – повинні пройти обстеження в міській санепідемстанції на виявлення захворювань, що передаються статевим шляхом. Обстеження медики повинні оплатити самостійно.

Представники правоохоронних органів закликають писати заяви, якщо комусь відомі особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, і попереджають про кримінальну відповідальність за неінформування – гомосексуальність у Туркменистані є кримінальним злочином і карається ув’язненням до двох років.

Гей із Туркменистану, чию історію анонімно розповіла туркменська служба Радіо Свобода в жовтні 2019 року, зник і, можливо, заарештований. Він не виходив на зв’язок з журналістами з 24 жовтня і відтоді не з’являвся на роботі, а його сім’я змінила місце проживання і поїхала з Ашгабату.

Чоловік став першим представником ЛГБТ із цієї країни, який особисто звернувся до ЗМІ і зважився розповісти свою історію.

Журналісти спочатку не назвали справжнє ім’я чоловіка: в статті його представили як Каміля, 24-річного лікаря-кардіолога з Ашгабату. Але це, ймовірно, не завадило силовикам дізнатися, про кого написаний матеріал. Пізніше Радіо Свобода розкрило його справжнє ім’я: Касимберди Гараєв.

Гараєв передбачав цей варіант розвитку подій і сам дозволив розкрити своє ім’я, записавши відеозвернення до близьких на випадок, якщо з ним щось трапиться. Відео було записане 13 жовтня, за 10 днів до зникнення, коли чоловік вночі чергував себе в клініці.

1 листопада міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch випустила заяву з вимогою до уряду Туркменистану терміново відповісти, чи перебуває Касимберді Гараєв в ув’язненні, і якщо це так, то негайно звільнити його і пояснити його затримання.