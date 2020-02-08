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08 лютого 2020, Київ 22:24
Новини | Міжнародні

Туркменистан: президент призначив свого сина міністром

Сердар Бердімухамедов

У Туркменистані державні засоби інформації оприлюднили указ президента країни про призначення його сина на чоло одного з міністерств.

Як мовиться в указі Ґурбанґули Бердімухамедова, Сердар Бердімухамедов призначений міністром промисловості і будівельного виробництва.

Тим же указом Бердімухамедов-молодший звільнений із попередньої його посади – хякіма (голови) Ахалського велаяту (області), яку він обіймав менш ніж рік.

38-річний Сердар Бердімухамедов – єдиний син Ґурбанґули Бердімухамедова. Протягом попередніх років, крім обласного голови, він мав іще низку важливих державних ролей, зокрема в міністерстві закордонних справ, аж до заступника міністра, він брав участь у низці міжнародних зустрічей, представляючи Туркменистан; із 2016 року також є депутатом Меджлісу (парламенту) країни.

Оглядачі припускають, що цими кроками 62-річний президент-автократ може готувати собі наступника всередині родини.

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