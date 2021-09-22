У Туркменистані помилували понад 2 тисячі в’язнів

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов помилував понад дві тисячі в’язнів напередодні Дня незалежності країни 27 вересня.

Указ про звільнення 2064 ув’язнених було підписано з прояву «принципів милосердя і гуманізму».

Повідомляється, що шестеро з помилуваних ув’язнених є іноземними громадянами з невказаних країн.

Бердимухамедов видає такі укази про помилування кілька разів на рік – зазвичай напередодні державних або релігійних свят. Подібні дії зазвичай не поширюються на політичних в’язнів.

У травні Бердимухамедов звільнив понад тисячу в’язнів, в тому числі 16 «свідків Єгови», які відмовилися від обов’язкової військової служби. У грудні минулого року 2082 людини були амністовані, в тому числі четверо іноземців.

Останнє помилування відбулося після того, як на початку місяця туркменська служба Радіо Свобода повідомила, що у в’язницях Туркменистану – спалахи COVID-19, нестача продуктів харчування і медикаментів.

Уряд не підтвердив публічно випадків інфікування коронавірусом, попри повідомлення про переповнені лікарні і запровадження медико-санітарних заходів у всіх регіонах країни.