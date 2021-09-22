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У Туркменистані помилували понад 2 тисячі в’язнів

Гурбангули Бердимухамедов видає укази про помилування напередодні державних або релігійних свят. Подібні дії зазвичай не поширюються на політичних в’язнів

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов помилував понад дві тисячі в’язнів напередодні Дня незалежності країни 27 вересня.

Указ про звільнення 2064 ув’язнених було підписано з прояву «принципів милосердя і гуманізму».

Повідомляється, що шестеро з помилуваних ув’язнених є іноземними громадянами з невказаних країн.

Бердимухамедов видає такі укази про помилування кілька разів на рік – зазвичай напередодні державних або релігійних свят. Подібні дії зазвичай не поширюються на політичних в’язнів.

У травні Бердимухамедов звільнив понад тисячу в’язнів, в тому числі 16 «свідків Єгови», які відмовилися від обов’язкової військової служби. У грудні минулого року 2082 людини були амністовані, в тому числі четверо іноземців.

Останнє помилування відбулося після того, як на початку місяця туркменська служба Радіо Свобода повідомила, що у в’язницях Туркменистану – спалахи COVID-19, нестача продуктів харчування і медикаментів.

Уряд не підтвердив публічно випадків інфікування коронавірусом, попри повідомлення про переповнені лікарні і запровадження медико-санітарних заходів у всіх регіонах країни.

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