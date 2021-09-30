На Львівщині перекинувся автомобіль з туристами – п’ятеро травмованих

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні на Львівщині перекинувся автомобіль, який перевозив туристів.

«29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб, яких рятувальним відділенням ДСНС (6 осіб та 1 одиниця техніки) з травмами різного ступеня тяжкості транспортовано, передано медпрацівникам та госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною перекидання авто і звідки приїхали туристи не повідомляється.