Туск назвав чинних лідерів Польщі «сучасними більшовиками»

Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав популістів та євроскептів, які керують Польщею зараз, «сучасними більшовиками», що загрожують незалежності нації.

Туск, який є імовірним кандидатом на президентських виборах у Польщі 2020 року, виступив 10 листопада в місті Лодзь напередодні 100-річчя відновлення польської держави після завершення Першої світової війни.

Туск є жорстким критиком уряду, очолюваного консервативною партією «Право і справедливість», яка неодноразово конфліктувала з лідерами Європейського союзу. Політик вважає чинну владу загрозою для Польщі.

«Той, хто сьогодні в Польщі діє проти нашої сильної позиції в об'єднаній Європі, насправді діє проти незалежності Польщі», – твердить Туск.

Призначення Туска високопосадовцем ЄС у 2014 році частково було визнанням політики ліберального уряду Польщі на чолі з ним.

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