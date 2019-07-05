Скульптуру Тутанхамона продали за 6 млн доларів, попри протести з боку Єгипту

Кварцитова скульптура голови єгипетського правителя Тутанхамона була продана на аукціоні в британському Лондоні за майже 6 мільйонів доларів. Єгипет наполягав, щоб йому повернули цю скульптуру.

Невідомий здійснив покупку на аукціоні Christie’s 4 липня. 28,5-сантиметрова скульптура обійшлася йому у 5 970 000 доларів.

Близько 20 протестувальників стояли біля будинку аукціонів та тримали в руках плакати з написом «Єгипетська історія – не для продажу».

Єгипетські посадовці хотіли зупинити аукціон та повернути скульптуру. Міністерство у справах старожитностей Єгипту заявило, що наступного тижня обговорить свої подальші дії на надзвичайній нараді.

«Єгипетський уряд зробить усі необхідні кроки для відновлення єгипетських старожитностей, які були нелегально вивезені з Єгипту», – наголосили в міністерстві.

У червні відомство вимагало від будинку Christie’s та ЮНЕСКО скасувати аукціон та наголошувало, що скульптуру, швидше за все, викрали.

У Christie’s зазначили, що у 1985 році скульптуру Тутанхамона купив дилер із німецького Мюнхена Гайнц Герцер. До цього, у 1973-1974 роках, статую купував австрійський дилер Джозеф Мессіна. Ще раніше, до 1960-х, «як вважається», скульптурою володів німецький принц Вільгельм фон Турн-унд-Таксіс, заявили представники аукціону.