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Новини | Міжнародні

Південна Африка прощається із борцем проти апартеїду Десмондом Туту

Десмонд Туту отримав Нобелівську премію миру в 1984 році «за мужність і героїзм, виявлені у боротьбі проти апартеїду»

1 січня у соборі Святого Георгія в Кейптауні відбулася панахида за захисником расової справедливості англіканським архієпископом Десмондом Туту.

На прохання самого Туту похорон був простим, його тіло поклали у соснову труну.

Десмонд Туту, який помер 26 грудня у віці 90 років, був широко шанований у Південній Африці та у всьому світі за його моральну прямоту та принципові позиції.

Він отримав Нобелівську премію миру в 1984 році «за мужність і героїзм, виявлені у боротьбі проти апартеїду». Після закінчення апартеїду очолив Комісію з правди та примирення, що стала «простором, у якому жертви могли поділитися історією своєї травми з нацією», писав сам Туту.

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