Twitter заблокував акаунти кількох державних інформагентств Ірану

Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти кількох іранських державних інформаційних агентств, вказавши причиною утиски послідовників бахаїзму.

Серед заблокованих акаунти мовою фарсі агенцій IRNA та Mehr, сторінка «Клубу молодих журналістів» під керівництвом державної телерадіомовної компанії IRIB. Водночас акаунти агенства Fars і англомовного Press TV залишилися активними.

У заблокованих мережею агенствах припустили, що обмеження пов’язані з висвітленням напруженості в регіоні.

Джерело в компанії Twitter підтвердидо декільком ЗМІ, що облікові записи були заблоковані за скоординовані та цілеспрямовані переслідування людей, що сповідують віру Бахаї. Таких в Ірані меншість, близько 300 тисяч.

Бахаїзм не визнається Конституцією в Ірані, яким правлять консервативні мусульмани. Віряни Бахаї кажуть, що сотні послідовників релігії були вбиті в країні з 1980-х років, чимало зазнали переслідувань і тортур.