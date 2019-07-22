Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Липень 2019, Київ 15:05
Новини | Міжнародні

Twitter заблокував акаунти кількох державних інформагентств Ірану

У соцмережі причиною вказують утиски владою послідовників бахаїзму

Дивитись коментарі

Соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти кількох іранських державних інформаційних агентств, вказавши причиною утиски послідовників бахаїзму.

Серед заблокованих акаунти мовою фарсі агенцій IRNA та Mehr, сторінка «Клубу молодих журналістів» під керівництвом державної телерадіомовної компанії IRIB. Водночас акаунти агенства Fars і англомовного Press TV залишилися активними.

У заблокованих мережею агенствах припустили, що обмеження пов’язані з висвітленням напруженості в регіоні.

Джерело в компанії Twitter підтвердидо декільком ЗМІ, що облікові записи були заблоковані за скоординовані та цілеспрямовані переслідування людей, що сповідують віру Бахаї. Таких в Ірані меншість, близько 300 тисяч.

Бахаїзм не визнається Конституцією в Ірані, яким правлять консервативні мусульмани. Віряни Бахаї кажуть, що сотні послідовників релігії були вбиті в країні з 1980-х років, чимало зазнали переслідувань і тортур.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG