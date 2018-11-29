Twitter закрив несправжній акаунт Путіна, який мав мільйонну аудиторію

Twitter оголосив про закриття англомовного акаунта, власники якого видавали себе за президента Росії Володимира Путіна.

За даними соцмережі, акаунт @putinRF_eng був відкритий в 2012 році, зовні оформлений як офіційний сайт російського президента, на нього було підписано більше ніж мільйон людей.

У Twitter у ніч на 29 листопада оголосили, що акаунт був закритий після звернення до компанії російських офіційних осіб.

«Ми зупинили дію @putinRF_eng за імітування на основі достовірних даних, отриманих від російських офіційних осіб», – йдеться в повідомленні.

Кремль це рішення наразі не коментував.