Twitter дозволить користувачам обмежувати коментарі під дописами

Користувачі соціальної мережі Twitter дозволить користувачам обмежувати аудиторію, яка матиме можливість коментувати їхні дописи. Про це розповіла директорка компанії з управління продуктами Сюзан Ксі.

Користувач зможе вибрати категорію допису. Категорія global передбачає, що твіт може коментувати будь-хто; group – коментують лише ті, кого читає автор допису; panel – відповідати зможуть лише відмічені у пості користувачі; statement – коментарі закриті.

Тестуватимуть нову функцію у першому кварталі цього року, а для всіх користувачів вона має стати доступною до кінця року.