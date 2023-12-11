«Тиха депортація»: журналісти Радіо Свобода презентували фільм про тиск Росії на кримських татар (фото)

У Києві відбулася презентація проєкту «Тиха депортація», фільму про долі кримськотатарських сімей, які під тиском російської влади були змушені залишити рідний півострів. Як передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», допрем’єрний показ відбувся у First Conference Hall. Стрічку показали політичним діячам, представникам Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисникам, родичам політв'язнів, громадянським активістам.

Автори розповіли 7 історій тих, кого в анексованому Криму переслідували російські силовики, тих, хто був змушений виїхати після захоплення півострова, і тих, кому довелося тікати, щоб не опинитися в російській армії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Як це – тікати з повісткою в руках, починати життя з нуля разом із чотирма дітьми, боротися за український Крим, воювати, вижити на «Азовсталі» та в Оленівці»? – відповіді на ці запитання шукали автори фільму Анжеліка Руденко та Дмитро Джулай.

«Цю історію треба розказувати. І хто як не Крим.Реалії розповість про депортацію кримських татар у 2023 році», – каже авторка фільму Анжеліка Руденко.

Зйомки проходили у Польщі, Бельгії, Німеччині, Туреччині та Криму. У фільмі було використано кадри з особистих архівів героїв. Найскладнішим було домовитися з людьми розповісти їхні історії, зазначила продюсерка фільму Ельвіна Сеїтбуллаєва.

«Я знаю всіх героїв фільму. І ти разом із ними переживаєш їхні історії. Ти начебто вже бачив, читав, але коли вони розповідають самі, переживаєш заново. І це було найважче. З іншого боку, було приємно, що вони довірили нам свої історії», – розповіла Сеітбуллаєва.

Для глядачів буде багато нового та несподіваного, зазначає Анжеліка Руденко. «Я думаю, люди будуть шоковані. Пам'ять стирається. А ми підняли історію за 10 років окупації», – розповіла вона.

Прем’єра фільму відбулася 10 грудня у регіональній мережі телеканалу «Суспільне». 13 грудня велика прем’єра пройде на YouTube Радіо Свобода. Цього ж дня «Тиху депортацію» покажуть в ефірі українського національного телемарафону.