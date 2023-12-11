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«Тиха депортація»: журналісти Радіо Свобода презентували фільм про тиск Росії на кримських татар (фото)

Постер фільму «Тиха депортація»
Постер фільму «Тиха депортація»

У Києві відбулася презентація проєкту «Тиха депортація», фільму про долі кримськотатарських сімей, які під тиском російської влади були змушені залишити рідний півострів. Як передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», допрем’єрний показ відбувся у First Conference Hall. Стрічку показали політичним діячам, представникам Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисникам, родичам політв'язнів, громадянським активістам.

Автори розповіли 7 історій тих, кого в анексованому Криму переслідували російські силовики, тих, хто був змушений виїхати після захоплення півострова, і тих, кому довелося тікати, щоб не опинитися в російській армії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Як це – тікати з повісткою в руках, починати життя з нуля разом із чотирма дітьми, боротися за український Крим, воювати, вижити на «Азовсталі» та в Оленівці»? – відповіді на ці запитання шукали автори фільму Анжеліка Руденко та Дмитро Джулай.

«Цю історію треба розказувати. І хто як не Крим.Реалії розповість про депортацію кримських татар у 2023 році», – каже авторка фільму Анжеліка Руденко.

Анжеліка Руденко, редакторка телепроєкту Крим.Реалії
Анжеліка Руденко, редакторка телепроєкту Крим.Реалії

Зйомки проходили у Польщі, Бельгії, Німеччині, Туреччині та Криму. У фільмі було використано кадри з особистих архівів героїв. Найскладнішим було домовитися з людьми розповісти їхні історії, зазначила продюсерка фільму Ельвіна Сеїтбуллаєва.

«Я знаю всіх героїв фільму. І ти разом із ними переживаєш їхні історії. Ти начебто вже бачив, читав, але коли вони розповідають самі, переживаєш заново. І це було найважче. З іншого боку, було приємно, що вони довірили нам свої історії», – розповіла Сеітбуллаєва.

Ельвіна Сеїтбуллаєва, продюсерка фільму «Тиха депортація»
Ельвіна Сеїтбуллаєва, продюсерка фільму «Тиха депортація»

Для глядачів буде багато нового та несподіваного, зазначає Анжеліка Руденко. «Я думаю, люди будуть шоковані. Пам'ять стирається. А ми підняли історію за 10 років окупації», – розповіла вона.

Прем’єра фільму відбулася 10 грудня у регіональній мережі телеканалу «Суспільне». 13 грудня велика прем’єра пройде на YouTube Радіо Свобода. Цього ж дня «Тиху депортацію» покажуть в ефірі українського національного телемарафону.

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