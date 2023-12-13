На YouTube-каналі Радіо Свобода сьогодні відбудеться прем’єра документального фільму «Тиха депортація»

У середу, 13 грудня, о 18:00 на YouTube-каналі Радіо Свобода відбудеться прем’єра документального проєкту «Тиха депортація» – фільму про долі кримськотатарських сімей, які під тиском російської влади були змушені залишити рідний півострів.

Автори розповіли сім історій тих, кого в анексованому Криму переслідували російські силовики, тих, хто був змушений виїхати після захоплення півострова, і тих, кому довелося тікати, щоб не опинитися в російській армії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Як це – тікати з повісткою в руках, починати життя з нуля разом із чотирма дітьми, боротися за український Крим, воювати, вижити на «Азовсталі» та в Оленівці?» – відповіді на ці запитання шукали автори фільму Анжеліка Руденко та Дмитро Джулай.

«Цю історію треба розказувати. І хто як не проєкт Крим.Реалії розповість про депортацію кримських татар у 2023 році», – каже авторка фільму Анжеліка Руденко.

Найскладнішим було домовитися з людьми розповісти їхні історії, зазначила продюсерка фільму Ельвіна Сеїтбуллаєва.

«Я знаю всіх героїв фільму. І ти разом із ними переживаєш їхні історії. Ти начебто вже бачив, читав, але коли вони розповідають самі, переживаєш заново. І це було найважче. З іншого боку, було приємно, що вони довірили нам свої історії», – розповіла Сеїтбуллаєва.

Для глядачів буде багато нового та несподіваного, зазначає Руденко.

«Я думаю, що люди будуть шоковані. Пам’ять стирається. А ми підняли історію за 10 років окупації», – розповіла вона.

Зйомки відбувались у Польщі, Бельгії, Німеччині, Туреччині та в окупованому Криму. У фільмі було використано кадри з особистих архівів героїв.