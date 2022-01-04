Google видалив рекламу з допитами білоруських політв’язнів у КДБ

Компанія Google після листа лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської видалила рекламу з допитами на камеру білоруських політв’язнів, у ході яких вони нібито визнавали свою провину. Про це повідомляє телеграм-канал самої Тихановської.

Тихановська надіслала листа виконавчому директору Google 21 грудня. У ньому вона звернула увагу, що «примусові свідчення та визнання відповідно до Конвенції ООН проти катувань кваліфікуються як катування». Тихановська навела приклад понад 40 рекламних оголошень з допитами, зокрема прессекретаря оператора зв’язку А1 Миколи Бределєва. Вона закликала Google вжити заходів для того, щоб припинити демонстрацію таких відеозаписів.

На запит Тихоновської відповів віцепрезидент компанії Каран Бхатіа. Він повідомив, що всі вказані рекламні оголошення були видалені, а облікові записи, які їх публікували, надалі не зможуть розміщувати подібний контент. Він також запропонував організувати зустріч представників Google та офісу Тихановської, щоб подібні ситуації не повторилися у майбутньому.

Про затримання Миколи Бределєва стало відомо 10 грудня. Тоді ж у білоруських провладних телеграм-каналах з’явилося відео, на якому він розповів, що передавав блогеру, який живе за кордоном інформацію, «пов’язану з його професійною діяльністю». У компанії заявили, що він не мав доступу до закритої інформації. Беределєв отримав 15 діб арешту, проте досі не вийшов на волю.