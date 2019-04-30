Тимошенко вимагає відставки міністра Реви через його слова в інтерв'ю ВВС

Лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагає відставки Андрія Реви з посади міністра соціальної політики України.

«Уряд має офіційно вибачитися перед всіма українцями, а правоохоронці – адекватно реагувати на подібні висловлювання», – написала Тимошенко 30 квітня у Facebook, вказавши, що Рева, на її думку, в інтерв’ю ВВС назвав жителів окупованих територій Донбасу «мерзотниками».

Сам міністр Андрій Рева раніше цього тижня стверджував у Facebook, що його слова вирвані з контексту.

«Я звернув увагу шановної журналістки, що справжньою причиною страждань людей на окупованих територіях є не українська влада, а російська агресія, окупація. Адже проблеми із соціальними виплатами існують лише там, де уряд не контролює ситуацію. Інтерв’ю тривало більше півгодини. Ми спілкувалися по всіх проблемах тимчасово окупованих територій, в тому числі обговорювали причини окупації. Але коли я подивився сюжет ВВС, то сказати, що я був шокований цим сюжетом – означає не сказати нічого», – додав Рева.

Міністр запевнив, що в жодному разі не вважає «мерзотниками» тих українських громадян, хто свідомо не допомагає окупантам і які просто стали їх заручниками, винними у ситуації, що склалася.

Кілька засобів інформації з посиланням на опублікований журналісткою ВВС Ольгою Мальчевською сюжет поширили повідомлення про те, що міністр соціальної політики Андрій Рева образив людей, які проживають на окупованих територіях і змушені перетинати лінію розмежування на Донбасі.