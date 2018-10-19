Депутат заперечує участь Тимошенко у саміті Римського клубу, речниця називає його слова «дурнею»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко була на саміті Римського клубу, заявила її речниця Марина Сорока в коментарі Радіо Свобода.

Напередодні народний депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка», заступник голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах Віктор Вовк на своїй сторінці у Facebook назвав «фейком» інформацію про участь Тимошенко в саміті Римського клубу.

«Дурню не коментують. Юлія Володимирівна була на саміті Римського клубу. Крапка», – сказала Сорока.

Вона не уточнила, у якій ролі Тимошенко брала участь у засіданні Римського клубу. Прес-служба політика 17 жовтня заявила, що лідер «Батьківщини» провела «зустріч зі співпрезидентами Римського клубу Андерсом Війкманом і Ернстом Фон Вайцзеккером», термін повноважень яких закінчився того дня. Крім того, Тимошенко стверджує, що привітала нових співпрезидентів – Мамфелу Рамфель з ПАР та Сандрін Діксон-Деклев з Бельгії

Водночас депутат Віктор Вовк стверджує, що був єдиним офіційним представником України на саміті. За його словами, насправді Тимошенко взяла участь у науковій конференції Римського клубу, до якої могли долучитися всі охочі.

Римський клуб є міжнародною неурядовою організацією, членами якої є науковці, економісти, бізнесмени, колишні очільники держав та високопосадовці з різних країн світу.