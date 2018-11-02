Тимошенко заявила про готовність співпрацювати із «Самопоміччю», Садовий відкинув цю пропозицію

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про готовність співпрацювати із «Самопоміччю» мера Львова Андрій Садового, «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка та співаком Святославом Вакарчуком.

«Ми готові до співпраці з партією «Самопоміч», зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка. Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національну команду з правильною стратегією та з результатом, який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистських сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному досвіді, що країна змінюється», – сказала Тимошенко під час прес-конференції у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий назвав заяву лідера «Батьківщини» «звичайною технологією, аби здобути симпатії львів’ян».

«У Львові треба говорити добре про Садового, за якого тут голосують, і Вакарчука, якого люблять. Щирості тут немає. Пані Тимошенко, насправді все просто. Люди хочуть справжніх змін, а не повернення старих схем», – написав Садовий у Twitter.

Гриценко та Вакарчук наразі не коментували слова Тимошенко.