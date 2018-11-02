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02 Листопад 2018, Київ 23:36
Новини | Політика

Тимошенко заявила про готовність співпрацювати із «Самопоміччю», Садовий відкинув цю пропозицію

Тимошенко: ми готові до співпраці з партією «Самопоміч», зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка

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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про готовність співпрацювати із «Самопоміччю» мера Львова Андрій Садового, «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка та співаком Святославом Вакарчуком.

«Ми готові до співпраці з партією «Самопоміч», зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із «Громадянською позицією» Анатолія Гриценка. Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національну команду з правильною стратегією та з результатом, який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистських сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному досвіді, що країна змінюється», – сказала Тимошенко під час прес-конференції у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий назвав заяву лідера «Батьківщини» «звичайною технологією, аби здобути симпатії львів’ян».

«У Львові треба говорити добре про Садового, за якого тут голосують, і Вакарчука, якого люблять. Щирості тут немає. Пані Тимошенко, насправді все просто. Люди хочуть справжніх змін, а не повернення старих схем», – написав Садовий у Twitter.

Гриценко та Вакарчук наразі не коментували слова Тимошенко.

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