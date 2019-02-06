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06 Лютий 2019, Київ 12:10
Новини | Політика

НСЖУ: Тимошенко сьомою серед кандидатів у президенти підписала декларацію на захист свободи слова

Голова НСЖУ Сергій Томіленко (на фото) пояснив, який документ із організацією підписала кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко

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Кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко стала сьомою серед претендентів на найвищу посаду в державі, які підписали з Національною спілкою журналістів України підготовлену організацією Декларацію на захист свободи слова. Про це в коментарі Радіо Свобода 6 лютого повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він вказав, що, крім Тимошенко, декларацію підтримали також Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитро Добродомов, Ольга Богомолець, Віталій Купрій та Ігор Смешко, тривають переговори ще з трьома кандидатами.

«Ключова наша мета – щоб політики, які претендують на найвищу посаду в країні, брали публічні зобов‘язання гарантувати свободу слова в Україні та захищати права журналістів. Зокрема, політики визнають, що неприпустимо сіяти ворожнечу до журналістів, ділити працівників медіа на «таких» і «не таких», зобов’язуються запровадити практику регулярних публічних звітів щодо стану розслідувань атак на журналістів, не змінювати медіазаконодавство без широких консультацій», – вказує Томіленко.

У декларації, яку підписують політики, міститься сім пунктів, серед яких «поважати свободу слова і самовираження», «не перешкоджати журналістській роботі, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ» тощо. Кампанія, організована НСЖУ, стартувала в листопаді 2018 року.

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