Кількість людей, що живуть із високим кров’яним тиском, досягла майже 1,3 млрд – дослідження

Імперський коледж Лондона і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікували 25 серпня дані великого дослідження, в перебігу якого з’ясували, що кількість людей, які живуть з високим кров’яним тиском, у світі досягла майже 1,3 мільярда.

Аналіз також показав, що 41% жінок і 51% чоловіків з високим кров’яним тиском не відомо про свій стан.

«Не дивлячись на медичні та фармакологічні досягнення за десятиліття, глобальний прогрес в лікуванні гіпертонії виявився повільним. Більшість людей з гіпертонією залишаються без лікування», – вказали автори дослідження з Імперського коледжу Лондона.

Дослідження також показало, що високий кров’яний тиск, який підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту і хвороб нирок, перемістився в країни з більш низьким рівнем доходу. Багаті ж країни взяли його під контроль.

Так, у Канаді та Перу в 2019 році була найнижча частка високого кров’яного тиску: приблизно кожна четверта людина жила з цим захворюванням. На Тайвані, в Південній Кореї, Японії, Швейцарії, Іспанії та Великобританії найнижчі показники гіпертонії серед жінок – менше ніж 24%, в той час як в Еритреї, Бангладеш, Ефіопії і на Соломонових островах найнижчі показники серед чоловіків – менш ніж 25відсотків.

З іншого боку, більше половини жінок в Парагваї і Тувалу потерпають від гіпертонії, і більше половини чоловіків – в Аргентині, Парагваї і Таджикистані.

Автори дослідження заявили про гостру необхідність в поліпшенні діагностики високого кров’яного тиску і доступності лікування.

Крім генетичних факторів ризику гіпертонії, існують фактори, пов’язані зі способом життя, нездоровим харчуванням, відсутністю фізичної активності, вживанням тютюну і алкоголю, неконтрольованим діабетом і надлишковою вагою.