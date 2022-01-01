У Кашмірі через тисняву біля храму загинули щонайменше 10 людей

Щонайменше десять людей загинули вранці 1 січня в тисняві біля храму у підвладній Індії частині Кашміру.

Влада повідомила, що в результаті інциденту в святині Вайшно Деві, одному з найбільш шанованих індуїстських місць, також зазнали поранень 13 людей, дехто – у тяжкому стані.

Свідки розповідали, що люди потрапили в заплутану масу, коли паломники кинулися до новорічних молитов.

До пандемії COVID-19 близько 100 тисяч людей щодня проходили по складному шляху до святині. Влада офіційно обмежила доступ до 25 тисяч на день, але це обмеження погано дотримується.

Храм Вайшно Деві присвячений індуїстській богині Вайшнаві і розташований приблизно за 60 кілометрів від міста Джамму.