Уряд США прагне скасування місії з підняття телеграфної машини «Титаніка»

Уряд США спробує в судовому порядку домогтися скасування планованої на серпень місії з підняття телеграфної машини «Титаніка». Влада вважає, що така експедиція порушить федеральний закон і договір із Великою Британією, щоб залишити місце однієї з найгучніших в історії катастроф неушкодженим.

Американські адвокати подали скаргу федеральному судді в Норфолку, штат Вірджинія, в другій порловині дня 8 червня.

Фірма із Атланти RMS Titanic Inc. планує відновити радіотехнічне обладнання судна, але для цього, можливо, знадобиться врізатися в корпус «Титаніка». Адвокати стверджують, що фірма має отримати дозвіл від міністра торгівлі, перш ніж проводити дослідження або експедиції, «які фізично змінять або потурбують» місце катастрофи.

Угода з Сполученим королівством, додають вони, регулює втручання в корпус, щоб не турбувати «артефакти та будь-які людські рештки».

Міжнародна угода закликає визнати «Титанік» «пам’яткою тим загиблим чоловікам, жінкам і дітям, яким слід виявити належну повагу», заявляє уряд.

Телеграф, розроблений Гульєльмо Марконі і встановлений на «Титаніку», був передовим технічним пристроєм для свого часу. Вперше винахідник продемонстрував свій апарат на початку 1896 року в Лондоні, передавши імпульсний сигнал із даху поштамту в іншу будівлю на відстань 400 метрів. У вересні того ж року Марконі провів перший публічний показ телеграфу на рівнині Солсбері, домігшись передачі радіограм на відстань 2,5 кілометра. Дальність сигналу постійно зростала.

Під час плавання «Титаніка» апарат передавав позитивні побажання пасажирам. В останні години телеграф використовувався для передачі закликів про допомогу. Оператор Джек Філліпс відмовився покинути свій пост і загинув у крижаній воді. Про героїзм Філліпса в останні хвилини життя стало відомо завдяки його помічникові Гарольду Брайду, який вижив.