У Дніпрі невідомі підірвали банкомат, це четвертий випадок у регіоні за два місяці

У Дніпрі в ніч на 8 липня невідомі підірвали банкомат. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Банкомат був вбудований у будівлю магазину запчастин.

Як повідомила речниця поліції Ганна Старчевська, за фактом відкрили кримінальне провадження з правовою кваліфікацією – частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Із банкомата зникли гроші. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі. Ніхто не постраждав.

Речник Приватбанку, банкомат якого постраждав сьогодні, Олег Серга повідомив Радіо Свобода, що за інформацію про злочинців оголошена винагорода – 100 тисяч гривень.

Це вже четвертий такий випадок з пошкодженнями банкоматів на Дніпропетровщині за останні два місяці. Поліція розглядає зв’язок між цими випадкам як одну з версій.

30 травня в Кам’янському був пошкоджений банкомат, розташований у прибудові до магазину, з нього зникли гроші.

17 травня в Підгородньому невідомі підірвали банкомат і викрали з нього готівку. Схожий випадок стався також 13 травня у Дніпрі: невідомі скоїли вибух банкомата у будівлі перукарні. Касети з грішми тоді залишились на місці. Частина будівлі була зруйнована.