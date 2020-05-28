У Дніпрі поблизу ОДА активісти встановили 12-метрову щоглу з червоно-чорним прапором

У Дніпрі, неподалік від ОДА, активісти встановили 12-метрову щоглу з червоно-чорним прапором. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На акцію, ініційовану штабом «Руху опору капітуляції» в Дніпрі, зібралося більше сотні людей.

12 метровий флагшток для прапора встановили вручну, без використання техніки. Червоно-чорне полотно прапора, освячене священниками, урочисто підняли четверо ветеранів війни на Донбасі під звуки «Гімну українських націоналістів».

За словами організаторів, усі дозвільні документ на встановлення прапора є, їх видала мерія.

«Це стяг, під яким воювали добровольці у 2014 році, стяг, під яким відбувалась революція української нації, стяг, під яким воюємо ми і звільняємось від російського ярма. Найголовніше – цей прапор об’єднує українців, українців двох берегів – і до цього, і сьогодні», – зазначив один з ініціаторів акції Владислав Мельничук.

«Ці святі для кожного українця – барви нашої землі й пролитої за неї крові – мають повне право майоріти на цій щоглі в центрі урядового обласного кварталу, в центрі Січеславщини», – зазначив координатор штабу «Руху опору капітуляції» Андрій Денисенко.

Раніше в Дніпропетровській обласній раді назвали «провокацією» встановлення флагштоку для червоно-чорного прапора неподалік від ОДА та облради. Громадська рада при облраді також заявила, що пропонує провести громадські слухання щодо ініціативи з прапором.

У лютому 2018 року в Кам’янському Дніпропетровської області під час розгляду питання про вивішування червоно-чорного прапора над мерією сталась штовханина між депутатами. Для ухвалення рішення забракло голосів.

У квітні 2019-го міська рада Павлограда відмовилась піднімати червоно-чорний прапор біля мерії поряд з державним прапором України. Депутати міськради на сесії не підтримали ініціативу своїх колег, волонтерів та учасників АТО.