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08 листопада 2019, Київ 11:32
Новини | Події

У Києві загорівся тролейбус – ДСНС

Водій попросив пасажирів залишити салон тролейбуса і самостійно загасив вогонь, кажуть у ДСНС

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У Шевченківському районі Києва вранці 8 листопада загорівся тролейбус, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«8 листопада о 08:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського і Ружинської… Як виявилося, в тролейбусі сталося коротке замкнення у моторному відсіку з подальшим горінням», – йдеться в повідомленні.

Тролейбус у цей час перебував на зупинці громадського транспорту, всередині були пасажири.

Жертв і постраждалих немає – водій оголосив, щоб пасажири вийшли із салону, та самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував займання за допомогою вогнегасника, додали в ДСНС.

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